10 lat Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Społeczność szkolna i zaproszeni goście hucznie świętowali jubileusz

Jubileusz dziesięciolecia u "Kawalerów Orderu Uśmiechu" to wydarzenie wobec, którego nie można przejść obojętnie. Tym bardziej, że ta śremska szkoła na stałe wpisała się w oświatowy krajobraz naszego miasta.

To moment wyjątkowy, skłaniający do refleksji i przemyśleń. Mamy dziś okazję do wspominania tego, co było. Pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Każdy jubileusz łączy tradycja z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością