211 biegaczy wystartowało w XIV Festiwalu Biegowym Ekonoma w Śremie [zdjęcia]

Tradycja Festiwalu Biegowego Ekonoma w Śremie jest dosyć długa.

To czternasta edycja naszej imprezy. Organizowaliśmy ten bieg dla Smoków. Była to zbiórka publiczna na rzecz Koła Dzieci i Młodzieży Smoki. Oprócz różnych dystansów przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych. W przedsięwzięcie zaangażowało się środowisko lokalne i wiele organizacji za, co bardzo dziękujemy. Szczególnie dziękujemy biegaczom, którzy bardzo licznie wzięli udział w naszej imprezie