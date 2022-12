50 lat Przedszkola Słoneczna Gromada w Śremie. Z tej okazji publikujemy zdjęcia z przedszkolnej kroniki. Jesteście na nich!

Pod koniec maja br. Przedszkole Słoneczna Gromada w Śremie świętowało jubileusz 50-lecia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, a my zapraszamy do wspólnego przeglądania przedszkolnych kronik. Przez minione 50 lat do Słonecznej Gromady uczęszczały setki, jeśli nie tysiące małych śremian. Na starych zdjęciach widać jak dzieci brały udział w rozmaitych uroczystościach i wydarzeniach. Jest też sporo zdjęć z przedszkolnych wycieczek między innymi do poznańskiego ZOO czy do zaprzyjaźnionych przedszkoli na terenie powiatu śremskiego. Kto wie, może na zdjęciach odnajdziecie siebie lub swoich znajomych. Jeśli macie historie lub anegdoty związane z Przedszkolem Słoneczna Gromada podzielcie się nimi z nami. Możecie wpisywać je w komentarze na naszym profilu facebookowym lub przesyłać na nasz adres mailowy [email protected]