Absolwenci LO i LE w Śremie z 1972 roku wspominali czasy ze szkolnej ławki. W tym roku minęło im 50 lat od końca nauki przy ul. Poznańskiej

50 lat temu absolwenci LO i LE w Śremie opuścili mury "budy przy Poznańskiej"

Po raz 10 Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Śremie zaprosiło absolwentów tej szkoły do wspólnych wspomnień. Tym razem okazją do spotkania i szkolnych wspominek był jubileusz 50-lecia ukończenia szkoły przez absolwentów z 1972 roku.

Pół wieku temu szkołę przy ul. Poznańskiej ukończyło w sumie 145 uczniów. 108 to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, natomiast 37 ukończyło działające wówczas w murach Ogólniaka Liceum Ekonomiczne. Nie wszyscy absolwenci przystąpili wówczas do matury, której pisemna część odbywała się od 10 do 12 maja. Z egzaminem dojrzałości, jak często nazywa się maturę, zmierzyło się 84 absolwentów LO i 27 LE.

Warto również dodać, że "Ekonomiści" pisali również „prace końcowe” zaliczając tym samym przygotowanie zawodowe. Prace dotyczyły śremskich przedsiębiorstw, najwięcej Odlewni Żeliwa, ale również Spółdzielni Inwalidów Warta, Śremskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego i kilku poza śremskich zakładów m.in. Fabryka Mebli w Jarocinie, Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu.