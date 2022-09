Anita Lipnicka wystąpiła w Śremie. Tłumy na koncercie artystki [zdjęcia]

Największe przeboje Anity Lipnickiej w wersji akustycznej

Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego mogła usłyszeć także utwory innych wykonawców m.in. “I Want To Know What Love Is” z repertuaru Foreigner. Warto dodać, że śremski koncert był drugim podczas jesiennej trasy Anity Lipnickiej. Dzień wcześniej rozpoczęła trasę koncertem w Koninie.