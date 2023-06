Atrakcje turystyczne Wielkopolski. Odkrywamy tajemnice Pałacu Raczyńskich w Rogalinie - to miejsce trzeba znać!

Tę ogromną rezydencję, którą z powodzeniem można nazwać perełką Wielkopolski, zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako rodową siedzibę Kazimierza Raczyńskiego, pisarza koronnego, starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co ciekawe zespół pałacowo-parkowy od 2018 roku posiada status pomnika historii.

Mauzoleum Raczyńskich - rzymski akcent prosto z Francji

Tymczasem na wschodnim skraju rezydencji znajduje się kościół i jednocześnie mauzoleum, które jest miejscem spoczynku wielu pokoleń rodziny Raczyńskich. Znajduje się tu między innymi nagrobek Rogera Raczyńskiego, który został wykonany z białego marmuru, z przedstawiającą go rzeźbą, dzieła A. A. Salomona z 1865 r. Pochowany jest tu również ostatni męski przedstawiciel rodu, twórca Fundacji im. Raczyńskich, Edward Bernard hr. Raczyński. Budynek ten przyciąga uwagę wielu turystów, bowiem rzadko można spotkać w Polsce podobną architekturę. Jak się dowiadujemy, architektonicznym pierwowzorem tej budowli była rzymska świątynia zwana maison carrée z I wieku p.n.e., która znajduje się w Nîmes we Francji.

Wnętrza pałacu w Rogalinie- to trzeba zobaczyć!

Powracamy jednak do wnętrza samego pałacu. Już na pierwszy rzut oka widać jak wiele pracy włożono w jego renowację. Pierwszych zmian dokonał w XIX wieku wnuk Kazimierza, Edward Raczyński. To on przekształcił salę balową w pałacu na słynną rogalińską zbrojownię o neogotyckiej dekoracji.