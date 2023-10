Będzie nowa karetka dla śremskiego szpitala. Szpital w Śremie pozyskał dofinansowanie z Funduszu Medycznego

Pieniądze na nową karetkę dla śremskiego szpitala

Jak wynika z informacji konkursowych, nowa karetka w Śremie powinna pojawić się do końca pierwszego półrocza 2024 roku, a pozyskane 600 tys. złotych to maksymalna kwota możliwa do uzyskania. W tym miejscu warto również dodać, że szacowana wartość kosztorysowa nowego ambulansu to 650 tysięcy złotych. Do pozyskanych pieniędzy będzie trzeba zatem dorzucić jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nowy ambulans zakupiony z pozyskanego dofinansowania wymieni już funkcjonująca karetkę w ramach systemu ratownictwa medycznego.