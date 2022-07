Bieg Kolorów w Jarosławkach. Szalona impreza pełna barw i uśmiechu. Łapcie ogromną paczkę zdjęć z tegorocznej edycji wydarzenia! Katarzyna Baksalary

Bieg Kolorów to wyjątkowa impreza w gminie Książ Wielkopolski i w całym powiecie śremskim. Tu nie liczy się wyniki, a uczestnictwo, nie liczy się miejsce, a dobra zabawa. A zabawy nie brakuje. W tym roku ksiąskie Centrum Kultury tę barwną imprezę zorganizowało na terenach rekreacyjnych w Jarosławkach i to był strzał w przysłowiową dziesiątkę. W sumie w biegu na dwóch dystansach – 2 i 5 km – wzięło ponad 200 osób. Na starcie stanęli ramie w ramie dorośli, młodzież i dzieci oraz ekipy przewodnik i pies. Właśnie taką parą był Adrian Kalisz z Kórnika wraz z suczką Luną, z którymi poznaliśmy się podczas VI Zimowego Ćwierćmaratonu w Łęknie w styczniu tego roku. Nie brakowało „zawodników” zewsząd, czyli Książa, Chrząstowa Śremu i wielu okolicznych miejscowości. Zdecydowanie ksiąski Bieg Kolorów, to impreza, która łączy wszystkich i wszystkim sprawia po prostu frajdę. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na umieszczenie tak ogromnej galerii zdjęć, aby każdy, kto brał udział w tym wydarzeniu, miał szansę się odnaleźć na fotce. Jeśli odnajdziecie siebie albo swoich bliskich lub znajomych koniecznie dajcie znać w komentarzu! Na koniec dodamy, że Bieg Kolorów zabezpieczali niezawodni ratownicy pracujący na co dzień na kąpieliskach w Jarosławkach oraz strażacy z OSP Chrząstowo i Kołacin.