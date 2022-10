Biegacze pokazali, że mają wielkie serca! Dziesiąta edycja Sztafety 20 Października przeszła do historii [zdjęcia]

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszyła się główna sztafeta na dystansie 4x2500 metrów. Do zmagań zgłosiło się łącznie 120 sztafet, czyli 480 biegaczy! Cieszy bardzo dobra frekwencja i otwarte serca biegaczy.

Jako organizatorzy jesteśmy mega zadowoleni. Wiem od burmistrza i również był zadowolony z tego, jak to wyszło. Rozmawiałem też z rodzicami Borysa. Kiedy osobiście przez mikrofon podziękował wszystkim uczestnikom za pomoc to wielu łezka się zakręciła w oku. To była wzruszająca chwila. W zeszłym roku na czeku z zebranych pieniędzy mieliśmy 21 tysięcy. W tym roku jest to kwota 22 tysięcy złotych. Liczę, że może dobijemy do 30 tysięcy