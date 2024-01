Biegiem przez Polskę na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci. Łukasz Szpunar przebiegnie 504 kilometry. Na swojej trasie ma m.in. Śrem

Rekordzista Guinnessa pobiegnie przez Polskę w szczytnym celu

Łukasz Szpunar z Tarnobrzega jest rekordzistą Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Jego rekord to 4 godziny i 2 minuty . Jego kolejnym autorskim projektem jest bieg od południowej granicy Polski do północnej granicy naszego kraju. Jego celem jest wsparcie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków dla nieuleczalnie chorych dzieci w gminie Zaleszany (woj. podkarpackie).

27 stycznia br. zaczynam największą przygodę życia, jaką jest bieg przez Polskę w szortach. Start planowany jest w małej miejscowości Złoty Stok przy granicy czeskiej i zmierzam do Mielna

Łukasz Szpunar pobiegnie przez Śrem i inne wielkopolskie miasta

Cała trasa to dystans 504 kilometrów, która zostanie podzielona na 12 maratonów. Na trasie tego biegu jest m.in. Śrem, Oborniki, Czarnków i Trzcianka. Do Śremu pan Łukasz zawita 31 stycznia. Na miejscu ma go powitać piosenkarka, Kasia Wilk.