BMW w rowie w Pince. Za kierownicą 18-latek z tyle co odebranym prawo jazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek w Pince. Czarne bmw skończyło w rowie

Posiadanie prawa jazdy w dzisiejszych czasach wydaje się być oczywiste. Jak zauważają jednak policjanci, dokument ten powinien jednak zobowiązywać do rozsądku. Niestety mimo policyjnych apeli nadmierna prędkość znów doprowadziła do wypadku.

W sobotę 28 maja ok. godz. 13.16 w miejscowości Pinka czarne bmw skończyło w przydrożnym rowie. Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedział 18-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego z tyle, co odebranymi dokumentami uprawniającymi do kierowaniem autem. Oprócz kierowcy autem podróżowały również inne osoby. Jedna z nich została przewieziona do szpitala.