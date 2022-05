Boks Śrem. Magdalena Lange celuje w wyjazd na Mistrzostwa Europy w boksie. Jak zaczęła się jej przygoda w ringu?

W dwa lata do reprezentacji Polski - droga Magdaleny Lange

Od początku chciałam znaleźć sobie jakieś zainteresowania. Moja bliska koleżanka trenowała i uznałam, że mogę spróbować. Najwyżej mi się nie spodoba. Tak przyszłam na pierwszy trening i tak to się zaczęło

Zaskakujące powołanie do reprezentacji Polski

Jak wspomina był to styczeń 2020 roku. Treningi spodobały jej się na tyle, że załapała przysłowiową “zajawkę” do tego sportu. Nie spodziewała się jednak, że dwa lata później dostanie powołanie do reprezentacji Polski młodziczek.