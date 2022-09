Bokserskie sparingi ŚKB Warta. Nasi pięściarze szykują się do jesiennych zawodów [zdjęcia]

Szlifują formę na Mistrzostwa Polski

Dziękujemy za przybycie i przepracowane rundy. Sparingi te były kolejnym etapem przygotowań do mistrzostw Polski młodzików i młodziczek, które już niedługo, w dniach 25 września - 1 października odbędą się w Bytowie

W czwartek 15 września do Śremu przyjechali zawodnicy klubów Sporty Walki Gostyń, Szamotuły Boxing Team oraz Boks Rawicz.

Grupa rekreacyjna ŚKB Warta powalczy w Dzierżoniowie

Natomiast w niedzielę 18 września formę podczas sparingowych walk szlifowali zawodnicy z grupy rekreacyjnej. Jest to kolejny etap przygotowań do zaplanowanej na 15 października Maxligi Warriors organizowanej przez DKB Dzierżoniów. Jest to bokserka międzyklubowa i międzymiastowa rywalizacja pięściarzy w której weźmie udział reprezentacja ŚKB Warta/Śremscy Fanatycy. Nad całością niedzielnej sesji czuwał trenerzy Norbert Poręba i Patryk Klupś, którzy mogli liczyć na wsparcie klubowych juniorów oraz osób trenujących w Strefie Walki.