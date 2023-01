Bokserskie święto w Śremie! W tym roku najlepsi pięściarze z Wielkopolski dwa razy przyjadą rywalizować do naszego miasta

Po zaprezentowaniu terminów kalendarza wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować memoriał bliżej terminu zakończenia Powstania Wielkopolskiego (powstanie zakończył rozejm w Trewirze z dnia 16.02.1919 przyp.). Postać Daniela Kęszyckiego jest z nami mocno związana. To on założył sekcję bokserską i rozwijał tą dyscyplinę. Organizując to wydarzenie chcemy w symboliczny sposób uczcić jego osobę