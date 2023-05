Budowa sali gimnastycznej w Masłowie trwa w najlepsze. Mieszkańcy zabiegali o tę inwestycję od wielu lat Katarzyna Baksalary

Sala gimnastyczna przy szkole w Masłowie, to temat, który powracał w zasadzie od pokoleń. Teraz marzenie mieszkańców tej wsi, ale i okolicznych miejscowości, z których dzieci uczęszczają do tej placówki, staje się faktem. Koniec budowy planowany jest na jesień przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to niemal sześć milionów złotych.