Budżet Obywatelski Śremu. Jeszcze dwa tygodnie i wystartuje kolejna edycja śremskiego BO. Warto wziąć udział!

Odliczamy do wystartowania Budżetu Obywatelskiego Śremu

Za 14 dni ruszy kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Śremu. Mieszkańcy po raz kolejny będą mogli wydać milion złotych na własne pomysły. Szkopuł jednak w tym, że nie wystarczy mieć dobry pomysł, ale trzeba również przekonać innych, aby go poparli podczas głosowania.

Tradycyjnie już Budżet Obywatelski Śremu podzielony jest na trzy kategorie:

projekty lokalne o dla obszaru wiejskiego,

projekty lokalne dla obszaru miejskiego,

oraz projekty ogólnogminne.

W pierwszych dwóch przypadkach do wykorzystania będzie po 250 tysięcy złotych, w trzeciej kategorii na pomysły do realizacji czekać będzie pół miliona złotych. Co ważne i warte podkreślenia, to to, że jeden projekt może opiewać maksymalnie na połowę puli danej kategorii, czyli na przykład maksymalna wartość projektu złożonego dla obszaru wiejskiego wynosić może 125 tysięcy złotych.