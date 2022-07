Centrum Kultury z Książa Wielkopolskiego zaprasza na Bieg Kolorów. Impreza w tym roku dobędzie się w Jarosławkach

Ostatni moment na zapisanie się na Bieg Kolorów w Jarosławkach

To już ostatnie chwile kiedy można zapisać się do udziału w Biegu Kolorów i otrzymać pakiet startowy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć formularz udostępniony przez Centrum Kultury z Książa Wielkopolskiego i wypełnić go. Zapisy trwają do 21 lipca.

Start imprezy zaplanowano na godz. 17.45, wówczas rozpocznie się rozgrzewak przed biegiem, biuro biegu będzie jednak otwarte już od godz. 1700. Start przewidziano na godz. 18.00.

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 2 i 5 kilometrów. Nie ma limitu czasu, nie liczy się wynik. Każdy biegnie tak jak potrafi. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą ratownicy medyczni.