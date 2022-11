Charytatywne morsowanie dla Majki w Dolsku. Ponad setka miłośników zimnych kąpieli pojawiła się na nad Jeziorem Dolskim Wielkim [zdjęcia]

Mała Maja z Dolska - dzielna dziewczynka zmagająca się z poważną chorobą

Maja Staszak to mała mieszkanka Dolska, której dzieciństwo zdecydowanie różni się od tego, które prowadzą jej rówieśnicy. Dziewczynka choruje na mózgowe porażenie dziecięce (MDP), padaczkę oraz chorobę Hirschspruga, czyli wrodzoną bezobjawowość jelita grubego. Jej kochający rodzice robią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc swojej córce. Nie są w tym osamotnieni, co pokazała dzisiejsza akcja na miejscowej plaży.