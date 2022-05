Cykl "Książka z autografem" powraca do Muzeum Śremskiego. Z kim spotkają się czytelnicy?

"Książka z autografem" powraca do Muzeum Śremskiego

Pierwsze wydarzenie z cyklu The Wind of Change. Polska na skraju XX wieku z cyklu "Książka z autografem" odbędzie się w czwartek 27 maja o godz. 18:30. Do sali widowiskowej Muzeum Śremskiego zawitają prof. Antoni Dudek i Aleksandra Leyk, którzy opowiedzą o swoich książkach.

“Książka z autografem” to cykl, który niegdyś odbywał się w naszym muzeum. Teraz kolejna edycja, dotyczyć będzie spotkania z autorami książek historycznych. Podczas spotkania zaprezentowane będą dwie pozycje. “Od mazowieckiego do suchockiej. pierwsze rządy wolnej Polski” autorstwa profesora Antoniego Dudka, znanego z mediów historyka i politologa. Druga książka “Cięcia. Mówiona historia transformacji”, której autorkami są Aleksandra Leyk i Joanna Wawrzyniak. Na naszym spotkaniu będzie obecna Pani Aleksandra

- powiedział dr Radosław Franczak z Muzeum Śremskiego, który będzie moderatorem spotkań z autorami.