Czy powstanie Zakład Aktywności Zawodowych w Śremie? Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej opowiada o projekcie

Pomysł jest taki, żeby spróbować przekonać osoby koordynujące projekt, by filia Zakładu Aktywności Zawodowej powstała w Śremie. Pierwotnie miał być on w całości zlokalizowany w Poznaniu. Myślę, że jeżeli ten pomysł spotka się z aprobatą naszych władz uda się go zrealizować. Na ten moment nie ma takiego zakładu w naszym powiecie. Najbliższe ZAZ-y znajdują się m.in. w Poznaniu i Puszczykowie. W Śremie działa tylko jedna spółdzielnia socjalna, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, brakuje miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz zaburzeniami psychicznymi