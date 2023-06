Czy to plaga? Kolejny autokar przewożący dzieci w złym stanie technicznym. Śremscy policjanci surowo ukarali kierowcę

To kolejny taki przypadek w naszym powiecie. Przypomnijmy, że przed zakończeniem roku szkolnego mundurowi w trzech przypadkach nie dopuścili autokarów do dalszej jazdy z uwagi na zły stan techniczny.

W jednym z tych przypadków, policjant podchodząc do pojazdu już wyczuł zapach ropy i kiedy zajrzał pod autobus, to na podwoziu zauważył wyciek oleju napędowego. Oczywiście, w tych okolicznościach, autobus nie został dopuszczony do ruchu. Zamiast wyjazdu, został zatrzymany dowód rejestracyjny tego pojazdu. Policjanci nie dopuścili też do wyjazdu autokaru z nieszczelnym układem hamulcowym oraz autobusu, który miał bardzo zużyte opony