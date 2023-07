Czytanie bajek z alpakami w Ludwikowie koło Śremu. Najmłodsi posłuchali o "Dzieciach z ulicy Awanturników" i zapoznali się ze zwierzętami Tomasz Barylski

We wtorkowe popołudnie 11 lipca zagroda alpaków ALPAKARO w Ludwikowe koło Śremu zaprosiła najmłodszych na niezwykłe wydarzenie. Podczas "Czytania z alpakami" najmłodsi poznali nie tylko przygody bohaterów książki "Dzieci z ulicy Awanturników". Była to znakomita okazja do poznania sympatycznych zwierząt, które zamieszkują to miejsce.