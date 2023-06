Dąb Franek ze Sroczewa w finale ogólnopolskiego konkursu "Drzewo Roku 2023". W interencie ruszyło głosowanie. Potrwa do końca czerwca

Dąb Franek ze Sroczewa w elitarnym gronie drzew z całej Polski

Przypomnijmy, że Dąb Franek to najokazalsze drzewo z grupy 128 dębów, które rosną w miejscowości Sroczewo na terenach zlokalizowanych nad rzeką Wartą. Teraz wspomniane drzewo znalazło się w gronie finalistów, co jest wielkim wyróżnieniem zarówno dla sołectwa, gminy Książ Wielkopolski i powiatu. Warto dodać, że Dąb Franek to jedyne drzewo z województwa wielkopolskiego, które znalazło się w finale konkursu.