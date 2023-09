Dachowanie samochodu osobowego na trasie Jaszkowo - Góra. Trzy osoby zostały poszkodowane [zdjęcia]

Dachowanie osobówki między Jaszkowem, a Górą

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Śremie w sobotę, o godzinie 19:02. Na prostym odcinku drogi pomiędzy Jaszkowem, a Górą doszło do dachowania samochodu osobowego marki bmw, którym podróżowały trzy osoby. Do akcji zadysponowano dwa zastępy śremskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dwa zastępy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie i zastęp OSP Brodnica oraz policję i pogotowie ratunkowe.