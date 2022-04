Dolsk: Kacper Furmanowski powalczy na Mistrzostwach Świata Taekwondo ITF! Do Holandii pojedzie razem z bratem, Jakubem

Bracia Jakub i Kacper Furmanowski z Dolska w reprezentacji Polski

O powołaniu Jakuba Furmanowskiego do reprezentacji Polski na mistrzostwa w Holandii pisaliśmy tutaj. Teraz powołanie do naszej kadry otrzymał jego brat, Kacper. Drugi z braci Furmanowskich również może pochwalić się licznymi sukcesami. Na swoim koncie ma tytuły Mistrza Europy czy wicemistrza Świata. Wielokrotnie wygrywał Mistrzostwa Polski i zdobywał medale na międzynarodowych turniejach. Obydwaj bracia trenują pod okiem swojego ojca, Grzegorza. Ostatnio wraz z bratem i pozostałymi zawodnikami dolskiego UKS z powodzeniem rywalizował na międzynarodowym turnieju Masters Cup 2022 we Wrocławiu.