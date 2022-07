Dożynki powiatowo-gminne 2022. Kiedy zaplanowano święto plonów w powiecie śremskim?

Powiatowe święto plonów 4 września w gminie Dolsk

Sierpień i wrzesień to czas dożynek. To ludowe święto to ważne wydarzenie dla rolników połączone z obrzędami dziękczynnymi za pomyślne zakończenie żniw i prac na polach. W powiecie śremskim głównym punktem będą dożynki powiatowo-gminne, które odbędą się 4 września w Księgnikach na terenie gminy Dolsk.

Planowana jest msza święta korowód i obrzęd dożynkowy. Część dotycząca tradycyjnego obrzędu jest zaplanowana z udziałem zespołu folklorystycznego “Wielkopolanie”, który zaprosiliśmy do współpracy i uświetnią naszą uroczystość. Zaplanowaliśmy także występy artystyczne dzieci i młodzieży

- poinformowała Wioleta Jastrząbek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Śremie.