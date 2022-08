Dożynki z dawnych lat. Tak przed laty świętowano w Chrząstowie [zdjęcia]

- dodała i przypomina ostatnie plecione wieńce dożynkowe.

Jeden to żeśmy pletli w tajemnicy przed córką. Był tak duży, że trzeba było go przy pomocy traktora wciągać na wyznaczone dla niego miejsce przed budynkiem szkoły. Zrobienie go zajęło nam sporo czasu, ale efekt był. Wszyscy się zastanawiali jak myśmy go zrobiły