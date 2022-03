Drożej na stacjach benzynowych w Śremie. Zobacz ceny paliw w dniu 4 marca

Wzrost cen na stacjach benzynowych w Śremie

Ponad tydzień temu za litr diesla kierowcy płacili w przedziale od 5,49 zł do 5,87 zł. Litr Pb 95 kosztował od 5,42 do 5,81 zł. Cena za LPG to przedział 2,64-2,69 złotych. Po kilku dniach ceny paliw wystrzeliły w górę. Na wszystkich stacjach w Śremie kierowcy muszą płacić za paliwo powyżej 6 złotych. Więcej zapłacą także kierowcy samochodów wyposażonych w instalację LPG. Tutaj ceny rozpoczynają się od 2,85 zł. Szczegóły w naszej galerii.