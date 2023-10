Druhowie OSP ze śremskiego i średzkiego z nowym sprzętem. Wśród jednostek OSP Śrem, Dalewo, Chwałkowa i Małachowo

Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z powiatu śremskiego i średzkiego

Straż pożarna to chyba najbardziej uniwersalna służba ciesząca się ogromnym zaufaniem społecznym. Gdy dzieje się źle, są na miejscu. To oni wyjeżdżają do wypadków na drogach, podczas wichur i burz, to oni są wzywani do wielu innych kryzysowych sytuacji. Dlatego właśnie tak ważne jest wyposażenie ich w dobry, nowoczesny sprzęt, żeby niesiona przez nich pomoc była jak najskuteczniejsza.