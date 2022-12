Dwa zdarzenia drogowe na DW 434 Śrem - Kórnik! Wszystko w miejscu, gdzie trwają prace drogowców Tomasz Barylski

Policjanci jak mantrę powtarzają apele o zachowanie ostrożności na drodze. Jednym z podstawowych elementów jest zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Jak to czasami bywa podstawy bywają ciężkie do przyswojenia. Jeżeli do tego dodamy prace drogowców i ruch wahadłowy to mamy przepis na potencjalną kolizję tak jak w środowe przedpołudnie na trasie ze Śremu do Kórnika, czyli DW 434.