Dworki i pałace na sprzedaż w okolicy Śremu. Dwie propozycje dla marzących o takiej nieruchomości. Jedna do zamieszkania, duga do remontu

Nieruchomości na sprzedaż Śrem i okolice. Marzysz o dworku? Może być twój!

Pałaców i dworków w okolicach Śremu nie brakuje. Część z nich miała szczęście i dziś prezentuje się pięknie po remontach. Niektóre miały mniej szczęścia i czekają, aby obecni właściciele lub nowi tchnęli w nie nowe życie. Dziś prezentujemy dwie ciekawe nieruchomości na sprzedaż wynalezione na serwisie otodom.pl. Jedna gotowa do zamieszkania, druga do generalnego remontu. Obie z historią w tle.

Dwór w Górze niedaleko Śremu położony jest nieopodal Warty. Otacza go park z licznym starodrzewiem. Pośród drzew znajdują się pomniki przyrody. Został zbudowany na pod koniec XVII wieku. Tereny, na których zlokalizowany jest dwór pierwotnie należały do rodu rycerskiego Łodziów. Jednak to nie oni wybudowali dwór. Znany dziś budynek wzniesiony został przez Gajewskich herbu Ostoja, którzy w XVIII w. wykupili te ziemie. Dwór został przebudowany w XIX wieku. Budynek ten został też przebudowany i wyremontowany współcześnie.