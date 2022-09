Dyniowy zakątek na "śremskim fyrtlu"! Miasteczko Dyniowe przy ulicy Wyszyńskiego otwarte [zdjęcia] Tomasz Barylski

Dyniowy zakątek na śremskim fyrtlu! W piątek 30 września na terenie przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie otwarto Miasteczko Dyniowe, gdzie można obejrzeć dekoracje wykonane z 10 ton dyni. Jak co roku miejsce to cieszy się sporym zainteresowaniem śremian i nie tylko. Do naszego miasta przyjeżdżają także osoby spoza naszego regionu, które chcą zobaczyć to miejsce na własne oczy. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? Sprawdźcie w naszej galerii. Jeżeli chcecie obejrzeć dyniowy zakątek na żywo koniecznie musicie wybrać się na ulicę Wyszyńskiego 11. Miasteczko jest czynne codziennie od godziny 11:00 do 17:00.