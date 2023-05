Dzieci ze Śremu i Zbrudzewa dowiedziały się jak bezpiecznie przemieszczać się rowerem. Wszystko dzięki akcji "Rowerem Bezpiecznie" Katarzyna Baksalary

Akcja "Rowerem Bezpiecznie", to inicjatywa, która już od wielu lat przypomina dzieciom przed rozpoczęciem się na dobre sezonu rowerowego, jak powinno się z roweru korzystać i na co zwracać uwagę by rowerowe wycieczki były bezpieczne. W tym roku w akcji wzięło udział prawie 300 dzieci ze Śremu i Zbrudzewa.