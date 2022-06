Dzień Dziecka w Muzeum Śremskim. Przepiękne ilustracje, obrazy spod dziecięcej ręki oraz dziesiątki dzwoneczków

Ilustrowanie książek nie jest łatwą sprawą. Nie jest do końca tak, że czyta się tekst, siada się do rysowania i nagle to, co jest w tekście się obrazuje. To jest jednak sztuka kompromisu pomiędzy historią, którą w tekście opowiada autor i rezygnacji z własnych chęci poprowadzenia tej historii, a poza tym jest to też kwestia kompromisu względem samego siebie. Każda książka jest odzwierciedleniem swojej wrażliwości, swojej wizji, swojego życiorysu i myślę, że gdybym ja jako ilustrator z tego bym zrezygnowała, to te prace byłyby niewiarygodne