Dzień Kobiet w Śremie dla Pań z Ukrainy. Na spotkanie w sali Klubu Relax dotarło około 50 Pań

Wyjątkowy Dzień Kobiet w Śremie

Tegoroczny Dzień Kobiet był w Śremie świętem szczególnym. Ten dzień, to święto Pań, w tym roku obchodziły w naszym mieście nie tylko śremianki, ale i przybyłe w ostatnim czasie do Śremu Panie z Ukrainy. Dla tych Pań tegoroczny Dzień Kobiet nie było czasem świętowania, ale czasem spotkania się, poznania się i okazania sobie wzajemnego wsparcia.

Spotkanie dla Pań z Ukrainy dobyło się we wtorkowe popołudnie w sali Klubu Relax. Na Panie, które przybyły do osiedlowego kluby czekała kawa, herbata, ciasto oraz symboliczny kwiatek. Co ważne na spotkanie dotarły Panie z Ukrainy, które przybyły do Śremu w ostatnich dniach oraz te, które w Śremie zamieszkują już od kilku lat i są gotowe okazać swoim krajankom wsparcie i służyć pomocą.