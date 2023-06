Dzień Lubiatowa 2023. Były m.in. liczne atrakcje dla najmłodszych, wizyta żużlowców i zabawa taneczna z Zespołem Amigo Band [zdjęcia]

Zmiana terminu Festynu w Lubiatowie wyszła na dobre

Po raz kolejny dopisała frekwencja i przede wszystkim pogoda. Nie wiem, czy ktoś tam nad nami z góry czuwa, ale co roku mamy taką fajną, słoneczną pogodę

W ubiegłym roku, kiedy rozmawialiśmy z organizatorem festynu w Lubiatowie podsumowując to wydarzenie padły następujące słowa:

W tym roku w pierwszym terminie, czyli 6 maja pogoda spłatała figla organizatorom. Z powodu intensywnych opadów deszczu impreza została przeniesiona na środę, 7 czerwca, czyli dzień przed Bożym Ciałem. Jednak patrząc na pogodę w to czerwcowe, środowe popołudnie i frekwencję można się pokusić o stwierdzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.