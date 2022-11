Dzień Seniora w Śremie. Starsi mieszkańcy gminy swój dzień świętowali spektaklem Katarzyna Baksalary

Śremska Rada Seniorów zaprosiła seniorów z gminy Śrem do wspólnego świętowania. Tegoroczny Dzień seniora starsi mieszkańcy gminy świętowali w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie w piątek 18 listopada. Wśród gości zasiadających na sali pojawili się m.in. śremscy samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i środowisk działających na rzecz seniorów i współpracujących z nimi. Wszystkich przybyłych powitał Wojciech Strabel i zaprosił ich nie tylko do dobrej zabawy tego popołudnia podczas spektaklu poznańskiego teatru "Mój Teatr" pt. „Czułe struny, czyli białe tango”, pełnego humoru, żartów i żarcików, ale i do uczestnictwa w innych dedykowanych seniorom wydarzeniach, a tych w gminie Śrem nie brakuje.