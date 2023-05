Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Śremie. Podczas uroczystości wręczono awanse i wyróżnienia [zdjęcia]

Dla wszystkich strażaków służba to coś więcej niż praca

Na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa naszego zdrowia, życia i mienia. Bez względu na to czy pracują w Państwowej Straży Pożarnej czy służą w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej wzbudzają największe zaufanie społeczne. Czy strażak to tylko zawód czy coś więcej? Szef śremskiej straży pożarnej uważa, że to zdecydowanie coś więcej niż praca.