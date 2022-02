Dziś świętujemy Dzień Kota! Tak prezentują się wasze kociaki Redakcja

17 lutego obchodzimy Dzień Kota. To z pewnością świetna wiadomość dla właścicieli mruczków. Każdy właściciel domowego pupila kocha go bardzo i to bez względu czy jest to rasowy kot, czy też zwykły dachowiec. I tak wszystkie są najpiękniejsze! Dziś prezentowaną niesamowitą galerię kociaków przygotowaliśmy już jakiś czas temu. Dedykujemy miłośnikom małych mruczków. Niemniej jednak czekamy na zdjęcia waszych kociaków pod postem na facebooku. Stwórzmy wspólnie nową galerię świętując tegoroczny Dzień Kota!