Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie. Uczniowie zmagali się z językiem polskim [zdjęcia]

Ponad 70 uczniów ze śremskiej SP nr 5 przystąpiło do egzaminu z języka polskiego

Białe, eleganckie koszule, marynarki, spódniczki, nienaganne fryzury i pełne skupienie na twarzach. Dla 76 uczniów, którzy uczęszczają do trzech klasy (w tym dwie dwujęzyczne) w najstarszej szkole podstawowej na śremskich Jezioranach to pierwszy taki egzamin w życiu. Punktualnie o godzinie 9:00 we wtorkowy poranek ósmoklasiści rozpoczęli rozwiązywanie arkusza zadań z języka polskiego.