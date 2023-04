Ekstremalna Droga Krzyżowa 2023. Ponad 160 pątników wyruszyło w duchową wędrówkę ze Śremu do Gogolewa [film, zdjęcia]

Pątnicy w duchowej wędrówce ze Śremu do Gogolewa

“Idę, bo szukam nadziei”. Takie hasło przyświecało tegorocznej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej w rejonie śremskim. W piątkowy wieczór grupa ponad 160 pątników wyruszyła w liczące ponad 40 kilometrów trasy do ze śremskiego Kościoła Mądrości Bożej do Kościoła pw. Krzyża Św. w Gogolewie. Zanim uczestnicy wyruszyli w swoją duchową wędrówkę uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ks. Marian Binek, proboszcz śremskiej parafii pw. Ducha Świętego. Kapłan poświęcił również krzyże przygotowane przez uczestników EDK, które nieśli ze sobą podczas nocnej wędrówki.