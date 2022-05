Eleni wystąpiła w Muzeum Śremskim. Koncert na "Dzień Matki" cieszył się ogromnym zainteresowaniem śremian

Koncert Eleni na Dzień Matki w Muzeum Śremskim

Występ Eleni to jeden z tych, gdzie bilety sprzedawały się od ręki. Jednym zdaniem, pomysł na występ wokalistki w Muzeum Śremskim okazał się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Widownia w muzealnej scenie zajęta była niemal do ostatniego miejsca. Na sali zasiadło zarówno starsze pokolenie jak i to młodsze, które pierwsze piosenki Eleni usłyszeli zapewne dzięki rodzicom.