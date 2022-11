Feliks Sałaciński - zapomniany śremianin, twórca pierwszego muzeum w Śremie

Na początku Feliks Sałaciński skupił się jedynie na zbieraniu monet wszelkiego rodzaju, z czasem jednak jego zbiory rozrastały się o inne eksponaty. Od przedmiotów związanych z regionem po dzieła sztuki. Do momentu wybuchu drugiej wojny światowej kolekcja zgromadzona w domu przy poznańskiej osiągnęła liczbę ponad czterech tysięcy sztuk eksponatów najróżniejszego rodzaju, co z pewnością można nazwać już nie kolekcją a swego rodzaju najprawdziwszym skarbcem. Śremianin we własnym mieszkaniu stworzył muzeum, które udostępnił zwiedzającym. Wśród eksponatów znajdowały się m.in. pamiątki patriotyczne związane z powstaniami, które przetoczyły się przez kraj. Mimo braku wykształcenia historycznego czy archeologicznego (z zawodu był piekarzem-cukiernikiem) Feliks Sałaciński angażował się w prace związane z wykopaliskami prowadzonymi w okolicach Śremu przez poznańskich naukowców. Dzięki tym znajomościom zawiązanym podczas odkrywki prowadzonej w pobliżu miasta, niejednokrotnie udawało mu się pozyskiwać ciekawe eksponaty do swojej kolekcji.

Wiedza i umiejętności, które nabył wówczas pozwoliły mu także na prowadzenie później własnych, amatorskich poszukiwań i niewielkich wykopalisk. Jedną ze zdobyczy Sałacińskiego pochodzących z takich prac wykopaliskowych była kość mamuta, która do dzisiaj znajduje się w zasobach współczesnego Muzeum Śremskiego.

Kiedy do Śremu wkroczyli hitlerowcy, którzy okupowali miasto przez następne lata zbiory prywatnego muzeum Sała-cińskiego zaczęły znikać. Część z nich trafiła w ręce innych mieszkańców miasta. Wojnę Feliks Sałaciński spędził w Generalnym Gubernatorstwie gdzie został wywieziony. Po powrocie do Śremu, już po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął od nowa gromadzenie swoich zbiorów i ponownie uruchomił restaurację. Jego dom w którym zaczęły się pojawiać eksponaty, podobnie jak przed wojną stał dla wszystkich otworem. W odzyskaniu eksponatów śremianinowi pomogły władze powiatowe oraz milicja. Pierwsza wystawa zbiorów Sałacińskiego odbyła się dwa lata po kapitulacji nazistów.