Festyn Rodzinny w Manieczkach. Rada Rodziców i grono pedagogiczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprosili mieszkańców do wspólnej zabawy

Dobra zabawa w Manieczkach i niespodzianka z okazji Dnia Matki

Liczne atrakcje dla najmłodszych podczas Festynu Rodzinnego w Manieczkach

To jednak nie wszystko, co przygotowano podczas piątkowego festynu. Chętni mogli poczuć klimat rodeo i spróbować swoich sił dosiadając mechanicznego byka, a fani motoryzacji podziwiali zabytkowe samochody, które zawitały do Manieczek.

Tomasz Barylski

Najmłodsi mogli również korzystać z przejażdżek na kucykach. Po ulicach miejscowości kursowała specjalna kolejka. Z kolei druhny i druhowie z OSP Manieczki zachęcali odwiedzających do udziału w warsztatach pierwszej pomocy. Zadbano również o coś dla ciała, a każdy mógł kupić za symboliczną opłatą pyszne ciasto, dania z grilla i napoje.