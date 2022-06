Finał bez niespodzianki. Wojewódzki Puchar Polski dla Polonii Środa Wielkopolska, która pewnie pokonała Koronę Piaski [zdjęcia]

Arbiter z Ekstraklasy sędziował finał w Środzie Wlkp.

Warto dodać, że nieco wcześniej, w kampanii 2018/2019 pochodzący z Wrocławia arbiter miał okazję sędziować w Środzie Wielkopolskiej. Był to mecz 1/16 Pucharu Polski, w którym miejscowa Polonia uległa 0:1 pierwszoligowej Odrze Opole. Co ciekawe w tamtym meczu zagrało sześciu zawodników, którzy wybiegli na murawę we wtorkowym starciu z Koroną. Byli to Oskar Kozłowski, Piotr Skrobosiński, Adam Borucki, Szymon Zgarda, Luis Henriquez i Damian Buczma.