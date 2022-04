Food trucki opanowały rynek w Śremie. Zobacz zdjęcia ze Śremskiego Smacznego Weekendu

- powiedziała młoda kobieta, która przyjechała z okolic Śremu na dzisiejsze wydarzenie.

Na brak zainteresowania nie mogli również narzekać przedstawiciele Browaru Moczybroda z Sadów koło Poznania. Ich kraftowe piwo przypadło do gustu smakoszom.

Najczęściej aktualnie idzie "Żar Tropików", czyli pszenica z dodatkiem mango i brzoskwini. Klasyczny pils również dobrze się sprzedaje. Kolejny to "Jack z mango" to imperialna IPA z mango. Ogólnie ten owoc pasuje wielu osobom. Oprócz tego kwaśne piwo z agrestem, czyli nasza nowość. Z ciemnych piw to mocne piwo ok. 11,5% z kokosem