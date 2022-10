Gdzie na grzyby w powiecie śremskim? Sprawdźcie, skąd nie wrócicie z pustym koszykiem

Na terenie powiatu śremskiego możemy wybrać się do lasów należących do trzech nadleśnictw. Jak zapewniają leśnicy, wszędzie w tym roku znajdziemy grzyby, a sezon dopiero rozpoczyna się na dobre.

Kolejną ważną zasadą, o której w naszej rozmowie wspomnieli nadleśniczy, są śmieci. Nie zostawiamy ich w lesie, ale jeśli została nam np. pusta butelka po napoju czy woreczek po kanapce lub cokolwiek innego, to zabierzmy to ze sobą do domu i wyrzućmy do kosza na odpadki. Śmieci szkodzą lasom oraz zwierzętom w nich żyjącym.