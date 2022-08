Gdzie na nordic walking do 65 km od Śremu. Urokliwe ścieżki na weekend 3 - 4 września Redakcja stronapodrozy.pl

Wiesz, że w promieniu 65 km od Śremu jest mnóstwo ciekawych tras do nordic walking? gettyimages.com/gbh007

Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Śremu? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Śremu na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.