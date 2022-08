Gęsina nie tylko na świętego Marcina! Deszczowa pogoda nie zepsuła Święta Gęsi w Nowieczku [zdjęcia]

Wielkopolskie przysmaki

Od wielu lat powtarzam, że uwielbiam dobre jedzenie. Złośliwi powiedzą, że nawet to po mnie widać. Jednak niech pierwszy rzuci przysłowiowym kamieniem ten, kto nie lubi sobie od czasu do czasu dobrze podjeść. Zaczynając tekst o wizycie na Święcie Gęsi nasunęło mi się pytanie. Z czego tak naprawdę słynie kuchnia wielkopolska? Dla jednych będzie to pyra z gzikiem. Ktoś inny powie o szarych kluchach z kapustą. Znajdzie się też taki dla którego smak rogala świętomarcińskiego będzie tą wizytówką.