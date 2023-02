Gmina Brodnica przystępuje do wydawania pieniędzy z Polskiego Ładu. Podpisano umowę na termomodernizację szkoły w Brodnicy

Polski Ład w powiecie śremskim. Samorządowcy zaczynają wydawać pieniądze

Dokładnie 1 czerwca 2022 roku na konferencji prasowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie przedstawiono informację, które samorządy z powiatu śremskiego otrzymały pieniądze w ramach Polskiego Ładu i jakie są to kwoty. Przypominamy, że łącznie dla całego powiatu była to suma ok. 46,8 mln złotych.

Jeśli chodzi o gminę Brodnica, która wówczas reprezentowała sekretarz gminy Ewa Lisek, to z Polskiego Ładu udało się wówczas promesę na 4,5 miliona złotych. Teraz przyszedł czas na wykorzystanie tych pieniędzy i rozpoczęcie inwestycji.